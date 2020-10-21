Koronavirüs hastalığını yenenlerin sayısı arttı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 312 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 5 bin 616 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 31 bin 346'ya, vaka sayısının da 545 bin 286'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 861'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 438 bin 709'a ulaştığı bilgisini verdi.