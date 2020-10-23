  1. Toplum
23 Eki 2020 14:33

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 335 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 6 bin 134 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 31 bin 985'e, vaka sayısının da 556 bin 891'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 933'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 446 bin 685'e ulaştığı bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkede toplam 4 milyon 658 bin 727 kişiye test yapıldığını kaydetti.

News Code 1889970

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