Bugüne kadar toplam 455 bin 054 hasta iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 296 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 191 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 32 bin 616'ya, vaka sayısının da 568 bin 896'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 969'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 455 bin 054'e ulaştığı bilgisini verdi.