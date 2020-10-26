İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 337 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 5 bin 960 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 32 bin 953'e, vaka sayısının da 574 bin 856'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 982'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 459 bin 250'ye ulaştığı bilgisini verdi.