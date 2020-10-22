Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Müslümanlar Siyonist Rejim'le uzlaşıya katlanamaz

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin Eserleri Koruma ve Yayınlama Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Manama ve Abu Dabi'nin Tel Aviv ile yaptığı anlaşmaya tepki gösterildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Müslüman halklar küçük düşürücü olan Siyonist Rejim’le uzlaşıya asla katlanamaz. Amerikalılar bölgenin sorununu bu şekilde çözeceklerini düşünürlerse yanılıyorlar.

İşgalci Siyonist Rejim'le müzakere masasına oturan herhangi bir rejim, halkı arasındaki konumunu sarsacaktır."

Ruhani, silah ambargosunun kaldırılmasını değerlendirdi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün sabah saatlerinde düzenlenen Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nda yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ruhani, İran'a uygulanan BM silah ambargosunun kaldırılmasına ilişkin, "Silah ambargosu Pazar günü kaldırıldı. Bu kısıtlamanın sona ermesi İran halkı için önemliydi. Kanun ve hukuk mantığı ile akılcılık, ABD’nin zorbalığının üstesinden gelerek zafere ulaştı." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amerikalılar yıllardır İran halkını çeşitli haklarından yoksun bırakmaya çalışıyorlar. Ne kadar silah alışverişi yapacağımız hiç önemli değil, ama haklarımızı almak çok önemli. İran silah ticareti konusunda özgür olmalı."

ABD'nin İran nükleer anlaşmasıyla ilgili izlediği politikayı eleştiren Ruhani, "Pazar günü (ambargonun süresi dolduğu gün) ABD komplolarının son dört yıl içinde başarısız olduğu ortaya çıktı. Washington’da yeni hükümetin kurulmasından itibaren Amerikalılar nükleer anlaşmayı zedelemeye çalıştı." ifadesini kullandı.

Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb Adası İran toprağına aittır

BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında konuşan İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi,bazı bölge ülkeleri ve BMGK üyelerinin İran karşıtı iddialarının mesnetsiz olduğunu belirterek, “Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb Adası İran toprağına aittir ve sonsuza kadar İran’ın kalacak” dedi.

İran’ın Fars Körfezi’nde enerji güvenliği, ticaret taşımacılığı ve istikrarın sağlanmasında önemli rol oynadığını kaydeden Taht Revançi, İran'ın bu hassas bölgede barış ve güvenliği arttırmaya yardım edeceğini söyledi.

Koronavirüs hastalığını yenenlerin sayısı arttı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 312 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 5 bin 616 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 31 bin 346'ya, vaka sayısının da 545 bin 286'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 861'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 438 bin 709'a ulaştığı bilgisini verdi.