Ruhani, silah ambargosunun kaldırılmasını değerlendirdi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün sabah saatlerinde düzenlenen Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nda yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ruhani, İran'a uygulanan BM silah ambargosunun kaldırılmasına ilişkin, "Silah ambargosu Pazar günü kaldırıldı. Bu kısıtlamanın sona ermesi İran halkı için önemliydi. Kanun ve hukuk mantığı ile akılcılık, ABD’nin zorbalığının üstesinden gelerek zafere ulaştı." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amerikalılar yıllardır İran halkını çeşitli haklarından yoksun bırakmaya çalışıyorlar. Ne kadar silah alışverişi yapacağımız hiç önemli değil, ama haklarımızı almak çok önemli. İran silah ticareti konusunda özgür olmalı.

ABD'nin İran nükleer anlaşmasıyla ilgili izlediği politikayı eleştiren Ruhani, "Pazar günü (ambargonun süresi dolduğu gün) ABD komplolarının son dört yıl içinde başarısız olduğu ortaya çıktı. Washington’da yeni hükümetin kurulmasından itibaren Amerikalılar nükleer anlaşmayı zedelemeye çalıştı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, önümüzdeki günlerde ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerine dair, "Amerika'da kimin veya hangi partinin kazandığı bizim için önemli değil. Bu ülkede iktidara gelecek isim İran halkına teslim olmak zorunda çünkü başka çıkış yolu yok. Yöntemlerinin yanlış olduğu net olarak ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol dışı ürünler ihracatının ülke için çok önemli olduğuna dikkati çeken Ruhani, “Düşmanlar İran'ın petrol, gaz kondensat ve petrol ürünleri ihracatını durdurmaya çalıştı, fakat ihracatımızın çeşitliliği nedeniyle amacına ulaşamadı." diye konuştu.