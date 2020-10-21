Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb Adası İran toprağına aittır

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, dün BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında konuştu.

Mecit Taht Revançi, bazı bölge ülkeleri ve BMGK üyelerinin İran karşıtı iddialarının mesnetsiz olduğunu belirterek, “Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb Adası İran toprağına aittir ve sonsuza kadar İran’ın kalacak” dedi.

İran’ın Fars Körfezi’nde enerji güvenliği, ticaret taşımacılığı ve istikrarın sağlanmasında önemli rol oynadığını kaydeden Taht Revançi, İran'ın bu hassas bölgede barış ve güvenliği arttırmaya yardım edeceğini söyledi.

Taht Revançi, "İran'ın füze programı dahil savunma gereksinimleri jeostratejik hesaplamalar ve değerli tarihi deneyimlerden kaynaklanıyor. Saddam rejiminin ABD ve bazı Fars Körfezi İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri tarafından desteklenen İran'a dayatılan 8 yıllık savaş sırasında, şehirlerimiz Irak tarafından vuruldu ve halkımız Batı ülkelerinin Saddam rejimine sağladığı kimyasal silahların kurbanı oldu." diye konuştu.