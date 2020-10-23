Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İranlı yetkili: Silah stratejimiz savunma stratejisine dayanmaktadır

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, İran'a uygulanan BM silah ambargosunun kaldırılmasına ilişkin, “Uluslararası toplum İran’ın haklı olduğunu anladı ve Trump’ın körüklediği İranofobi komplosuna son verdi” dedi.

Rebbi, “Uluslararası toplumda hiçbir ülke Trump’a uymadı ve başından beri yasadışı olan silah ambargosu kaldırıldı” ifadesini kullandı.

Rebii ilaveten, "İran son yüzyıllarda herhangi bir savaş başlatmadı ve tüm silah stratejimiz savunma stratejisine dayanıyor" şeklinde konuştu.

İşviçre Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, ABD yetkililerinin bu ülkede yapılacak seçimlere diğer ülkelerin müdahil olmasıyla ilgili bazı mesnetsiz iddialarda bulunmasının ardından Amerika’nın Tahran’daki menfaatlerini koruyan İşviçre Büyükelçisi’nin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını duyurdu.

İran'da 442 bin 674 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 304 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 5 bin 471 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 31 bin 650'ye, vaka sayısının da 550 bin 757'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 895'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 442 bin 674'e ulaştığı bilgisini verdi.

Ruhani ile Erdoğan telefonda "Karabağ"ı görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Türkiye-İran ilişkilerini geliştirecek ve terörle mücadelede iş birliğini güçlendirecek hususların ele alındığı görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan meselesi ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

Ruhani, ABD'nin yasadışı yaptırımları ve koronavirüsün iki ülkenin ticari ve ekonomik ilişkileri üzerindeki olumsuz etkisine değinerek, sağlık protokollerine uyarak ve uçuş seferlerinin sayısının artmasıyla bu ilişkilerin tekrar artmasını temenni etti.

Bölgede terörizmle mücadeleyi önemli bir konu olarak nitelendiren Ruhani, “Terör grupları bölge için büyük bir tehlike olabilir” dedi.

Dağlık Karabağ krizine ve İran'ın Azerbaycan ve Ermenistan ile olan sınır kentlerinin güvenliğini sağlama gerektiğine değinen Ruhani, “Bizim bu konudaki tutumumuz oldukça net ve savaşın çözüm yolu olmadığına ve sorunun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz” ifadesini kullandı.

“Bölgenin iki güçlü ülkesi olan İran ve Türkiye’nin yanı sıra Rusya’nın bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağına inanıyorum” diyen Ruhani ilaveten Suriye sorununun çözümüne yardımcı olmak için İran, Türkiye ve Rusya'nın ‘Astana Süreci’ çerçevesinde işbirliğine dikkati çekerek, “Bu işbirliğinin sürdürülmesinin Suriye sorununun çözülmesine, bölgede terörizmin sona ermesine ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına yol açacağını umut ediyoruz” diye konuştu.