İran'dan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade’nin sosyal medya kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında “ABD beş yıldır Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyonun Yemen halkını öldürmesini destekliyor. Ayrıca diplomatik kanalları kötüye kullanmakla ünlüdür. Yeter ki bunuABD'nin eski üst düzey casusu Pompeo'ya sorun” denildi.

Hatipzade’nin paylaşımında ayrıca şu ifadeye yer verildi:

“Dolayısıyla ABD, ikili ilişkileri konusunda Yemenlilere ve İranlılara vaaz verecek konumda değil. Cinayetlerinize ve blgedeki kötü varlığınıza son verseniz daha iyi olur”