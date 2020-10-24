Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

ABD'nin yaptırım kararı azmimi daha da güçlendirdi

ABD yönetimi, İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi ile iki üst düzey Hizbullah yetkilisini yaptırım listesine aldı.

Bu karara ilişkin açıklamada bulunan Büyükelçi İrec Mescidi, "Bu haberi duyduğumda çok sevindim. Elbette cani ve terör rejimi ABD, 80 milyon İranlı ile beni bir kez daha yaptırım listesine ekledi ve salgın zirve yaptığı dönemde vatandaşlarımla birlikte binlerce çocuk ve hasta insanın ilaç ve yiyeceğe ulaşmasını zorlaştırarak insanlık dışı baskılar uyguladı." dedi.

ABD Hazine Bakanlığının kendisini yaptırım listesine almasına tepki gösteren Mescidi sözlerine şunları da ekledi:

"Amerika’nın bu yaptırım kararı, İran İslam Cumhuriyeti ile halkımın kutsal hedeflerine ulaşma yönündeki azmimi daha güçlendirdi."

İran'dan ABD'li diplomatlara misilleme yaptırım kararı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi'nin yaptırım listesine alınmasına misilleme olarak ABD'lı bazı diplomatlara yaptırım uygulamaya karar verdiğini bildirdi.

Hatipzade'nin paylaşımında, "ABD'nin Irak Büyükelçisi Matthew Tueller’in Irak ve bölgedeki terör eylemlerini koordine etmede, General Süleymani'ye yönelik suikastta ve İran’a yönelik uygulanan yaptırımlar sürecinde etkili rolü olmuştur. Bugün İran, Toller’i ve kötü eylemlerde rolü olan diğer iki ABD yetkilisini yaptırım listesine almıştır. İran karşıtı adımlar yanıtsız kalmayacak." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İran ve halkına karşı terörist faaliyetlerde bulundukları, terör örgütleri IŞİD ve El-Nusra'ya yardım ettikleri, General Kasım Süleymani suikastı ve İran'a yönelik ambargoda rolleri oldukları gerekçesiyle ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller ile yardımcısı ve Erbil Başkonsolosu Rob Waller yaptırım listesine eklenmiştir." denildi.

İran: Sınır tacizleri konusunda müsamaha gösteremeyiz

RIA Novosti'ye demeç veren İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Güney Kafkasya'da Ermenistan-Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ krizini değerlendirerek, "Ülkemizin komşu sınır bölgelerindeki askeri hareketlilik çok ciddi durumda. Dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti bunu dikkatle izlemektedir. Bölgede çatışan tarafların İran sınırlarına yönelik tacizleri kabul edilemez ve onları dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıyoruz." dedi.

İran'ın kriz konusunda tüm taraflarla temas halinde olduğunu kaydeden Celali, "İran İslam Cumhuriyeti olarak kendi sınırlarına ve toprağına yönelik yapılan tacizlere müsamaha göstermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 335 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 6 bin 134 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 31 bin 985'e, vaka sayısının da 556 bin 891'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 933'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 446 bin 685'e ulaştığı bilgisini verdi.