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23 Eki 2020 13:16

İran: Sınır tacizleri konusunda müsamaha gösteremeyiz

İran: Sınır tacizleri konusunda müsamaha gösteremeyiz

RIA Novosti'ye demeç veren İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Güney Kafkasya'da Ermenistan-Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ krizini değerlendirdi.

RIA Novosti'ye demeç veren İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Güney Kafkasya'da Ermenistan-Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ krizini değerlendirerek, "Ülkemizin komşu sınır bölgelerindeki askeri hareketlilik çok ciddi durumda. Dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti bunu dikkatle izlemektedir. Bölgede çatışan tarafların İran sınırlarına yönelik tacizleri kabul edilemez ve onları dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıyoruz." dedi.

İran'ın kriz konusunda tüm taraflarla temas halinde olduğunu kaydeden Celali, "İran İslam Cumhuriyeti olarak kendi sınırlarına ve toprağına yönelik yapılan tacizlere müsamaha göstermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı da son günlerde Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalarda kendi sınırlarına yönelik "tacizler" konusunda Bakü ve Erivan hükümetlerini uyarmıştı.

News Code 1889969

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