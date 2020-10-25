Aliyev: Karabağ'da ateşkes konusunda anlaşmaya hazırız

Fox News televizyonuna konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakü'nün Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

Aliyev, "Evet, bunu yapmaya hazırız. Bunu defalarca söyledim. Bugün dahi ateşkes konusunda anlaşmaya hazırız. Fakat aynı zamanda Ermenistan Başbakanı, ABD, Rusya ve Fransa'nın ortaklaşa geliştirdiği ilkelere bağlı olduklarını beyan etmeli” diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ayrıca 2 gün önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Dağlık Karabağ sorununa diplomatik bir çözüm olmadığını söylediğini hatırlattı.

Paşinyan, o günkü açıklamasında halka 'silaha sarılma ve vatanını koruma' çağrısında bulunmuş, fakat aynı zamanda Erivan'ın daima uzlaşmaya hazır olduğunu, taleplerinin 'çıtasını düşürebileceğini' fakat Azerbaycan'ın da aynı şeyi yapması gerektiğini söylemişti.

'Ermenistan'a ait 6 adet S-300 sistemini imha ettik'

Aliyev, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin tanınmamış Dağlık Karabağ'da çatışmalar süresince Ermenistan'a ait 6 adet S-300 hava savunma sistemini imha ettiklerini belirtti.

İlham Aliyev, "İnsansız hava araçlarımız (İHA) Ermeni tanklarını ve diğer askeri araçları yok ediyor. Şimdiye kadar 230'dan fazla tank, 6 adet S-300 hava savunma sistemi ve yüzlerce zırhlı aracı imha ettik. İHA’ları sivillere karşı kullanmıyoruz. Bu yöndeki bilgiler yanlış” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sputnik