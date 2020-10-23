Devrim Lideri’nin 4 temsilcisinin "Karabağ" bildirisi niçin önemli?

İran, bu bölgede kültür, din ve dil konusunda ortaklığa sahiptir ve ayrıca kadim İran medeniyetinin bir parçası olarak sayılır. Bu nedenle Tahran Karabağ sorununa ilişkin etkili bir rol oynayabilir.

Son ayda Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında gerginlik tırmanırken İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin temsilcileri Erdebil Cuma İmamı Seyyid Hasan Amuli, Zencan Cuma İmamı Seyyid Ali Hatemi, Tebriz Cuma İmamı Seyyid Muhammed Âl-i Haşim ve Urmiye Cuma İmamı Seyyid Mehdi Kureyşi, bu krize dair ortak bir bildiri yayınlayarak mantıklı ve net bir duruş sergilemiştir.

Bu bildiri birkaç yönden önemlidir:

1. Kamu diplomasisine başvurmak

Kamu diplomasisi, uluslararası ilişkilerin geleneksel diplomasi dışında kalan kısımları kapsamaktadır. Kamu diplomasisinin dallarından biri de kültürel diplomasidir. Bu kavrama başvuran İranlı 4 Cuma imamının yayınladığı bildiride BM Güvenlik Konseyi’nin Karabağ kararının uygulanmasının önemine yer verilmiştir.

2. İslam Devrimi'nin ana misyonunu yerine getirmek

Devrim Lideri’nin ülkenin kuzeybatısındaki temsilcileri İslam Devrimi'nin ana misyonu olan adalet ve mağdurları korunma ilkesini göz önünde bulundurarak küresel bakış açısıyla bir bildiri yaynınladı ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiğine vurgu yaptı, aynı zamanda İslam topraklarının işgali özellikle bu ülkdeki Şii Müslümnalara karşı düzenlenen saldırıyı kınadı.

3. Düşmanların komplolarını çökertmek

Cuma imamları, bir araya gelip ortak bir bildiri yayınlayarak, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü desteklemiştir. Bunun yanında İran'da Azerilerin yoğun olarak yaşadığı bölgeyi tahrik etmeyi amaçlayan İslam Devrimi düşmanlarının komplolarını ortadan kaldırmıştır.

4. İran’a yönelik suçlamaları ortadan kaldırmak

Karabağ’da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerginliğin tırmanmasıyla birlikte İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik kara kampanya başlatıldı. Cuma imamlarının bildirisi, Ermenistan'a İran üzerinden silah gönderildiği yönündeki suçlamaları ortadan kaldırmıştır.

5. Birlik ve kardeşliği güçlendirmek

İranlı 4 Cuma imamının bildirisi İran ve Azerbaycan'ın halkları arasındaki güçlü birlik ve kardeşliği tüm dünyaya göstermiştir ve iki millet için çok olumlu etkilieri olacaktır.