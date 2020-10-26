Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran'dan Afganistan'daki terör saldırısına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, dün gece kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Afganistan’ın Kabil vilayetindeki Daşt-i Barçi bölgesinde Kevser-i Daneş Eğitim merkezine düzenlenen saldırıya tepki göstedi.

Hatipzade'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Aziz Afganistan bir kez daha körü körüne yapılan terörizmin kurbanı oldu. Afgan öğrenciler, hiç seçmedikleri çirkin şiddetin ve bitmeyen savaşın kurbanı oldular.

İran bu korkunç cinayeti şiddetle kınyor ve Afganistan halkı ile hükümeti için başsağlığı diliyor. İran bu gece Afganistan’ın yasını tutuyor."

İran: Filistinlilere yönelik keyfi tutuklamalara son verilmeli

İran Dışişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Siyonist Rejim'in Filistin'deki keyfi gözaltı ve tutuklamalarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, “Maher al-Ahras üç aydır hiçbir suç yapmadan gözaltına alınmıştır. Açlık grevine ve uluslararası protestolara rağmen, Siyonist Rejim onun haksız tutuklanmasına son vermeyi reddetmiştir” denildi.

Paylaşımda ayrıca, "İşgalci güçler Filistinlilere yönelik keyfi gözaltı ve tutuklamalara son vermeli ve haksız yere tutuklanan Maher al-Ahras ve yüzlerce Filistinliyi serbest bırakmalı” ifadesi kullanıldı.

İran Meclis Başkanı'ndan Fransa'nın İslam'a hakaretine tepki

İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Fransa’da Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) yapılan hakarete tepki göstererek, “Fransa'nın inatçı liderlerinin Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) olan utanmaz düşmanlığı dünya müslümanları tarafından şiddetle kınanmaktadır” dedi.

Galibaf’ın paylaşımında, “Bu onurdan yoksun kişilerin kötülüğü onların Allah’a inanmadığını ve tüm dinlere düşmanlığını gösteriyor” ifadesi kullanıldı.

İran: Dağlık Karabağ sınırına asker takviyesi yapıldı

Doğu Azerbaycan sınırlarında incelenmelerde bulunan İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, Dağlık Karabağ’da çatışmaları göz önünde bulundurularak bölgeye bazı takviye kuvvetlerin gönderildiğini söyledi.

Tuğgeneral Pakpur, "Sınıra asker takviyesi yapılması iki mesaj taşımaktadır. Birincisi değerli halkımızın bölgedeki gelişmeleri özenle izlediğimizi ve buna göre gerekli tedbirleri aldığımızı hissetmesidir. İkincisi ise bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne saygı gösterdiğimizi ve sınırlardaki değişikliği kabul etmediğimizi bilmesidir. Jeopolitik sınırların değişmesi İran İslam Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgisidir." ifadelerinde bulundu.

Bugüne kadar toplam 455 bin 054 hasta iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 296 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 191 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 32 bin 616'ya, vaka sayısının da 568 bin 896'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 969'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 455 bin 054'e ulaştığı bilgisini verdi.