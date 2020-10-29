  1. Toplum
29 Eki 2020 14:32

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 399 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 293 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 34 bin 113'e, vaka sayısının da 596 bin 941'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 055'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 472 bin 598'e ulaştığı bilgisini verdi.

News Code 1890087

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