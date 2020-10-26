  1. Ekonomi
26 Eki 2020 11:29

Dolar/TL 8 lirayı geçti

Dolar/TL 8 lirayı geçti

Döviz kurlarında Merkez Bankası'nın faiz sürprizi ile başlayan yükseliş yeni haftada da devam ediyor. Dolar/TL 8 lirayı geçerek rekor tazelerken, euro/TL ise 9.4649 ile tüm zamanların zirvesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun sürpriz kararının ardından yönünü yeniden yukarı çeviren dolar/TL, yeni haftaya da rekor seviyeden başladı ve 8 lirayı geçti.

Dolar/TL bu sabah saatlerinde 8.0069'a kadar tırmandı. Benzer bir grafik çizen euro/TL ise tarihi seviyelerini 9.4851'e taşıdı. 

Altın 1.900 doların altında

Dünya'nın aktardığına göre, altın fiyatları geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği başarısız yükseliş denemesinden sonra 1900 desteğine doğru geri çekilmişti.

Yeni haftada ise altının ons fiyatları 1.900 doların da altında değerleniyor. Altının ons fiyatı sabah saatlerinde 1.897 dolar düzeyinde işlem görüyor. 

Kaynak: Sputnik

News Code 1890022

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