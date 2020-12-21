İran Petrol Bakanı Moskova ziyaretinin amacını açıkladı

Resmi temaslarda bulunmak üzere Moskova'da bulunan İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, Rusya ziyaretinin amacı hakkında yaptığı açıklamada “Bu ziyaret sırasında Rus hükümet yetkililerinin yanı sıra Rus petrol şirketleriyle görüşeceğiz” dedi.

Ziyaret sırasında kritik bir durumda olan küresel petrol piyasasındaki son gelişmeleri gözden geçireceklerini belirten Bijen Zengene, “Rusya birkaç yıldır Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ve diğer müttefikleriyle birlikte 'OPEC Artı'da çok yapıcı ve etkili bir rol oynamaktadır” ifadesini kullandı.

Zengene ilaveten Tahran-Moskova ilişkilerinin de masaya yatırılacağını bildirdi.

İran Petol Bakanı Zengene, İran'ın petrol piyasasına dönmeye hazır olup olmamadığı sorusuna, "Bunu konuşmak için henüz çok erken" yanıtını verdi.