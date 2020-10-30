ABD'den İran petrokimya sanayisine yeni yaptırım kararı

Amerika Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi dün yaptığı açıklamada İran petrokimya ürünlerinin, petrokimya 3'lü firmaların (Trilyans) arabulucluğu ile ticaretinden dolayı 8 kurumu yaptırım listesine aldığını duyurdu.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuya ilişkin değerlendirmesinde, İran'ın petrokimya sektörü için kuruluşların küresel ağından yararlandığını ileri sürdü.
Washington yönetimi, son günlerde İran Petrol Bakanlığı, İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve İran Ulusal Tanker Şirketi (NITC) ile İran Petrol Bakanı Bijen Zengene'yi yaptırım listesine eklemişti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.
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