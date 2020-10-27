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27 Eki 2020 08:25

ABD'den İran Petrol Bakanı ve bakanlığına yaptırım kararı

ABD'den İran Petrol Bakanı ve bakanlığına yaptırım kararı

Washington yönetimi, İran Petrol Bakanlığı, İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve İran Ulusal Tanker Şirketi (NITC) ile İran Petrol Bakanı Bijen Zengene'yi yaptırım listesine eklediğini bildirdi.

ABD'nin İran'a karşı düşmanca eylemleri devam ediyor. Washington yönetimi, İran Petrol Bakanlığı, İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve İran Ulusal Tanker Şirketi (NITC) ile İran Petrol Bakanı Bijen Zengene'yi yaptırım listesine ekledi.

Sputnik'e göre, ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC), İran Petrol Bakanlığı, NIOC ve NITC ile ilişkili birden fazla kuruluş ve kişiye yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Bu kapsamda, aralarında İran Petrol Bakanı Bijen Zangene'nin de bulunduğu söz konusu kuruluşların üst düzey yetkililerinin de yaptırım listesine alındığı aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

News Code 1890034

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