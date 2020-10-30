Petrol fiyatlarına 2. koronavirüs darbesi

Fransa ve Almanya'da, Covid-19 vakalarında hızlı artıa bağlı olarak yeni kısıtlamaların küresel petrol talebini olumsuz etkileyeceği kaygılarıyla yüzde 5'in üzerinde düşüşle Mayıs sonundaki düzeylerine geriledi.

ABD'de petrol stoklarındaki yüksek artışın da, aşırı üretimden kaynaklanıyor olabileceği endişeleri de, fiyatlardaki düşüşün etkenleri arasında sayıldı.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 23 Ekim'de biten haftada 4.3 milyon varil artarak 492.4 milyon varile yükseldi ve böylece, stoklar son beş yıllık ortalamalara göre, bu dönemin yüzde 9.0 üzerine çıktı.

Brent petrol fiyatları Mart ayında 57 dolardan 35 dolara gerilemişti.

Kaynak: Haberglobal