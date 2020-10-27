Petrolde salgın, ABD paketi ve Libya baskısı

Petrol fiyatları, Libya’nın üretimi artırmaya hazırlanması ve ABD’de seçimlerden önce mali teşvik paketinin geleceğine dair beklentilerin azalmasıyla, son üç haftanın düşüğünde yatay seyretti.

Vadeli kontratlar pazartesi günü varil başına 39 doların altına düştükten sonra yüzde 0.5 değer kazandı.

Libya, imzalanan ateşkes sonrasında, en büyük petrol sahalarından sonuncusunu yeniden açmaya hazırlanıyor, böylece ülkedeki üretim de günlük 1 milyon varil seviyesine doğru ilerliyor. Öte yandan, ABD mali teşvik paketinin seçimlerden önce yürürlüğe gireceğine dair beklentiler de giderek azalıyor.

Asya küresel petrol talebi için kurtarılmış bölge olmaya devam ederken, ABD ve Avrupa’daki vaka sayılarında yaşanan artış zayıf olan toparlanmanın tamamen önünün kesileceğine dair endişeleri artırdı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman pazartesi günü yaptığı bir açıklamada, piyasalar için en kötüsünün geçtiğini fakat OPEC+’ın hala dikkatli olması ve anlaşılan üretim kesintilerine uyması gerektiğini söyledi.

CMC Markets piyasa baş stratejisti Michael McCarthy, “Avrupa’nın birçok bölgesinde ve ABD’de koronavirüs vakalarında yaşanan artış direkt olarak ekonomik toparlanmaya zarar veriyor. Libya’dan gelecek fazladan üretim ise piyasaları ve beklentileri baskılayacaktır.” dedi.

Aralık vadeli Batı Teksas Petrolü (WTI), Nymex piyasasında, pazartesi günü yüzde 3.2 düşüş yaşadıktan sonra 19 cent değer kazanarak Singapur saatiyle 10:39’da varil başına 38.75 dolar oldu. Vadeli kontratlar 2 Ekim’den beri en düşük seviye olan 38.56 dolardan günü kapadı.

Aralık vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, bir önceki seansta yüzde 3.1 değer kaybettikten sonra yüzde 0.5 yükselerek varil başına 40.67 dolar seviyesine geldi.

Kaynak: Bloomberg