Eski Türkiye Başbakanı Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Türk basınına göre, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Mesut Yılmaz'ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019’da yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti.

Mayıs 2020’de bu defa beyin sapında tümör saptanan 73 yaşındaki Mesut Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tedavi görüyordu.

Hastaneden açıklama

Yılmaz'ın bir süredir tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Uzm. Dr. Şamilgil, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından Sayın Ahmet Mesut Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibarıyla yenik düşmüş ve Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine ve sevenlerine sabır dileriz, Türk milletinin başı sağ olsun."

1947 doğumlu Mesut Yılmaz, 1991-1999 yılları arasında 2 yıl boyunca 3 kez başbakanlık ve farklı bakanlık görevlerinde bulunmuştu. Yılmaz 11 yıl boyunca Anavatan Partisi Genel Başkanı görevini üstlenmişti.