Twitter, İran'ın Yemen Büyükelçisi'nin hesabını dondurdu

İran’ın yeni Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu, Suudi lobisinin baskıları sonucu kişisel Twitter hesabının dondurulduğunu duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, son günlerde yaptığı açıklamada, İran’ın tam yetkili Büyükelçisi Hasan İrlu’nun Yemen’in başkenti Sana’ya gittiğini belirterek, Büyükelçi İrlu yakında güven mektubunun kopyasını Yemen milli kurtuluş hükümeti Dışişleri Bakanı Huşam Şeref Abdullah’a ve aslını da Yemen siyasi yüksek konseyi Başkanı Mehdi Muşat’a teslim edeceğini bildirmişti.

Bundan önce İbrahim Muhammed Muhammed Deylemi de 1 Eylül 2019 tarihinde Yemen’in İran’a atadığı tam yetkili Büyükelçisi olarak Tahran’da güven mektubunun kopyasını Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’e teslim etmişti.