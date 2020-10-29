Ruhani: Yaptırımlar bize diz çökertemedi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün Enerji Bakanlığı'nın ulusal projelerinin açılış törenine katıldı.

Ruhani burada yaptığı konuşmada yaptırımların halkın yaşamı üzerindeki baskılarına değinerek, “Yaptırımlar halkımızı rahatsız etti; ancak İran'a diz çökertemedi. Son 7 yıl içerisinde su ve elektrik sektöründe büyük başarılara imza attık. Yaptırımlar gelişimde bizi hayal kırıklığına uğratamadı” dedi.

Ruhani, halkı hayal kırıklığına uğratan iddiaları, ABD ile savaş alanı sıranda İran milletine en büyük ‘ihanet’ olarak nitelendirdi.