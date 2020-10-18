  1. Dünya
  2. Avrupa
18 Eki 2020 10:33

NATO'dan S-400 açıklaması: Deneme yapıldığı doğruysa üzücü olur

NATO'dan S-400 açıklaması: Deneme yapıldığı doğruysa üzücü olur

Türkiye'nin S-400 sistemlerini denediğine ilişkin haberler üzerine NATO'dan da açıklama geldi.

Türkiye'nin S-400 sistemlerini denediğine ilişkin haberler üzerine NATO'dan da açıklama geldi. Açıklamada, “Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi ile ilgili yaptığı herhangi bir test üzücüdür" ifadeleri yer aldı. NATO, "S-400, NATO'nun hava ve füze savunma sistemlerine entegre edilemez" dedi. 

Bloomberg'de yer alan habere göre, ABD'nin ardından NATO'dan da Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemleri dinlediğine dair açıklama yapıldı. E-posta üzerinden yapılan açıklamada, "Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili yaptığı denemeler doğruysa, üzücü olur. Türkiye'nin alternatif çözümler bulmak için müttefikleriyle çalışması önemlidir" ifadeleri yer aldı. 

Açıklama şöyle devam etti: "Sistem, müttefiklerinin uçak filosu sistemine risk oluşturabilir ve NATO müttefikleri arasında ilişkileri etkileyebilir. Bu Türkiye'nin ulusal bir kararı fakat S-400, NATO'nun hava ve füze savunma sistemlerine entegre edilemez" 

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman da Türkiye'nin S-400 sistemlerini denediğine ilişkin haberler üzerine, "Bu haberler doğru ise Savunma Bakanlığı bu testi güçlü bir şekilde kınıyor." açıklamasında bulunmuştu. 

Kaynak: T24

News Code 1889850

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler