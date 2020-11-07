Eyüp Sultan'ın hayatını anlatan belgesel İran'da yayınlandı

Peygamber Efendimiz'in (SAV) sahabelerinden olan ve türbesi İstanbul'da bulunan Ebu Eyyüb el-Ensari'nin hayatını anlatan belgesel İran'ın Belgesel kanalında yayınlandı.

Yapımcılığı ve yönetmenliğini Muhammed Rıza Muhammedi Necat'ın üstelendiği "Keşif Parıltısı", izleyicilerden tam not almayı başardı. Tüm çekimleri İstanbul'da yapılan belgeselde Ebu Eyyüb el-Ensari, Şii ve Sünni toplumunun "birlik simgesi" olarak anlatılıyor.

Ebu Eyyüb el-Ensari kimdir?

Ebu Eyyüb el-Ensari, Peygamber Efendimiz'in (SAV), Medine'deki evinde misafir eden ve Türkiye'de "Eyüp Sultan" olarak tanınan sahabedir.

Hazrec kabilesinden olan Eyüp Sultan hicretten iki yıl önce eşi ile birlikte Müslüman olmuştu.

Peygamber Efendimiz (SAV) ile beraber Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı, Hayber Muharebesi, Mekke'nin Fethi ve Huneyn Muharebesi başta olmak üzere bütün gazvelere katılmıştı. Savaşlarda peygambere bir zarar gelmesin diye hiç yanından ayrılmaz, bazı geceler onun çadırı etrafında nöbet tutarmış. Peygamberin vahiy katiplerinden olan Eyüp Sultan kendisine sorulan pek çok dini konuda, fetva verirmiş.

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