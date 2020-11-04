Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İslam Devrimi Lideri: Azerbaycan toprakları kurtarılmalıdır

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Peygamber Efendimiz'in (SAV) ve Hz. İmam Cafer Sadık'ın (a.s) veladet yıldönümü münasebetiyle bir konuşma yaptı. Ayetullah Hamanei, konuşmasında bu mübasebetle İran halkını ve İslam ümmetini tebrik etti.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, “Günümüzde insanoğlu her zamankinden daha çok acı çekiyor. Aynı zamanda ulusları ezmek için eşitsizlik, savaş, aşırılık yanlısı materyalizm, bilim ve teknoloji de kullanılmaktadır. Zorbalık her zaman var olmuştur, ancak günümüzde teknoloji ve bilim gücü baskı uygulamak için kullanılmaktadır” dedi.

Ayetullah Hamanei, ABD’yi aynı "Mısır’ın Firavun'u" gibi zamanın Firavun'u olarak nitelendirerek diğer ülkelere girip savaş çıkardığını söyledi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Kabağ krizine atıfta bulunan Ayetullah Hamanei, “Maalesef iki komşu ülkemiz olan Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir savaş yaşanmaktadır. Bu savaş acı verici bir olaydır ve bölgenin güvenliğini tehdit etmektedir. Bizim ülkemiz için de iyi değildir. Bir an önce sona ermelidir. Tabii ki Ermenistan’ın ele geçirdiği Azerbaycan toprakları kurtarılmalı ve bütün bu topraklar Azerbaycan’a iade edilmeldir. Bu olayın en önemli yönüdür. Bu topraklar Azerbaycan'a aittir. Azerbaycan Cumhuriyeti bu toprakların kurtarılması konusunda haklıdır. Elbetti ki o topraklarda yaşayan Ermenilerin güvenliği de korunmalıdır. Aynı zamanda uluslararası sınırlar da korunmalı ve iki ülke buna dikkat etmelidir. Teröristler de bizim sınırlarımıza yakın konuşlanmamalıdır. Bazıları inkar edebilir ama güvenilir raporlara göre, bir grup terörist o bölgeye gelmiş ve bu macereya girmişler. Onlar sınırlarımıza yakınlaşırsa ve bir tehlike hissedilirse kesinlikle sert bir şekilde yanıt alacaklar” dedi.

Seçim vaatleri değil, ABD'nin seçimden sonraki tutumu önemlidir

ran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, CBS News’e verdiği mülakatta İran için Donald Trump ya da Joe Biden’in başkan olarak seçilmesinin farklı olmadığını söyledi.

Zarif, “Bizim için önemli olan seçim için verilen vaatler değil, Beyaz Saray’ın seçimden sonraki tutumudur” dedi.

Zarif, “ABD İran’a karşı art niyetli tavrını durdurmaya karar verirse, o zaman Beyaz Saray'da kimin oturması farklı olacaktır” ifadesini kullandı.

İran'dan Avusturya'daki terör saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, bugün yaptığı açıklamada, dün gece Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen terör saldırısını kınayarak, bu ülkenin halkıyla hükümetine ve olayda hayatını kaybedenlerin aileleri için başsağlığı diledi.

Hatipzade, “Terörizm herhangi bir biçimde olursa olsun mahkumdur. Viyana’daki üzücü olay bir kez daha terörizmin ve aşırıcılığın sınır tanımadığını gösterdi. Ayrıca akıl ve mantığı, nefret ve kışkırtmayla değiştirmenin yalnızca aşırıcılık yanlısı ve şiddet eğilimlerinin yayılmasına ortam hazırlayacağını ortaya koydu” dedi.

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 422 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 8 bin 932 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 36 bin 160'a, vaka sayısının da 637 bin 712'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 378'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 495 bin 473'e ulaştığı bilgisini verdi.