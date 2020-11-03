İran'dan Avusturya'daki terör saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, bugün yaptığı açıklamada, dün gece Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen terör saldırısını kınayarak, bu ülkenin halkıyla hükümetine ve olayda hayatını kaybedenlerin aileleri için başsağlığı diledi.

Hatipzade, “Terörizm herhangi bir biçimde olursa olsun mahkumdur. Viyana’daki üzücü olay bir kez daha terörizmin ve aşırıcılığın sınır tanımadığını gösterdi. Ayrıca akıl ve mantığı, nefret ve kışkırtmayla değiştirmenin yalnızca aşırıcılık yanlısı ve şiddet eğilimlerinin yayılmasına ortam hazırlayacağını ortaya koydu” dedi.

Uluslararası toplumun terörizmle mücadele için etkileşimde bulunup işbirliği yapması gerektiğini vurgulayan Hatipzade, “İran bu konuda elinden geleni yapacak” ifadesini kullandı.

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki bir sinagogun yakınında dün gece düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğü, 7'si ağır 15 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.