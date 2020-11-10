İran-Yemen ilişkileri Sana'da değerlendirildi

İran'ın yeni Yemen büyükelçisi Hasan İrlu, Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Abdulaziz bin Habtur ile görüştü.

İkili ilişkilerin ele aldındığı görüşmede siyasi, ekonomik, kültürel ve inşaat konuları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Büyükelçi Hasan İrlu, iki ülkenin derin ilişkilerine değinerek, “İran İslam Devrimi Lideri, halkı ve hükümeti Yemen halkına büyük saygı duyuyor ve bu ülkenin halkıyla dayanışma içerisindedir” dedi.

Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Abdulaziz bin Habtur da yeni büyükelçinin Yemen’deki varlığını memnuniyetle karşılayarak, “Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin tüm bölümleri, İran'ın Yemen büyükelçisinin çabalarını destekliyor ve ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik diplomatik faaliyetler alanında kendisi ile işbirliği yapıyor” ifadesini kullandı.

Bin Habtur ayrıca, İran’ın Yemen halkı ile Filistin meselesi konusundaki tutumunu takdir etti.