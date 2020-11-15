Tahran-Sana ilişkileri Yemen'de ele alındı

İran'ın Sana Büyükelçisi Hasan Irlu, bugün Yemen Meclis Başkanı Muhammad Hüseyin Al-Aidrous ile bir araya geldi. Birkaç parlamento üyesinin de hazır bulunduğu görüşmede iki ülke arasındaki karşılıklı ilişkileri geliştirme yolları ele alındı.

Bu görüşmede İranlı Büyükelçi, Tahran ve Sana arasındaki tarihi ilişkilerin güçlendirimesine vurgu yaptı. İrlu, “Yemen'in kaderi kendi ellerinde. İran olarak Yemen ile siyasi, ekonomik ve medya alanlarında deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz.” dedi.

Hasan İrlu, Suudi Arabistan tarafından Yemen’e uygulanan abluka ve uluslararası toplumun Suudi koalisyonun ülkede işlediği cinayetlerine sessiz kalmasıyla birlikte acı çeken masum Yemen halkının durumuna değinerek, Yemen'de insani durumun çok kötü olduğunu söyledi.

Yemen Meclis Başkanı da bu görüşmede İran'ın direniş ekseni devletlerine sağladığı desteği takdir ederek, "Yemen'e yapılan saldırı, direniş ekseni dahil tüm özgür ülkeleri hedef alıyor." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, son günlerde yaptığı açıklamada, İran’ın tam yetkili Büyükelçisi Hasan İrlu’nun Yemen’in başkenti Sana’ya gittiğini belirterek, Büyükelçi İrlu yakında güven mektubunun kopyasını Yemen milli kurtuluş hükümeti Dışişleri Bakanı Huşam Şeref Abdullah’a ve aslını da Yemen siyasi yüksek konseyi Başkanı Mehdi Muşat’a teslim edeceğini bildirmişti.