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10 Kas 2020 13:10

FKÖ liderlerinden Saib Arikat vefat etti

FKÖ liderlerinden Saib Arikat vefat etti

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Sekreteri Saib Arikat, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle vefat etti.

Lübnan merkezli Al Mayadeen TV kanalına göre, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Sekreteri Saib Arikat, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle vefat etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde 680 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği ve 6 kişinin ise yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada ülkede kaydedilen vaka sayısının 58 bin 838'e ulaştığı, bunların 50 bin 877'sinin iyileştiği, 470'inin ise hayatını kaybettiği ifade edildi.

News Code 1890323

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