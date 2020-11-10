FKÖ liderlerinden Saib Arikat vefat etti

Lübnan merkezli Al Mayadeen TV kanalına göre, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Sekreteri Saib Arikat, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle vefat etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde 680 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği ve 6 kişinin ise yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada ülkede kaydedilen vaka sayısının 58 bin 838'e ulaştığı, bunların 50 bin 877'sinin iyileştiği, 470'inin ise hayatını kaybettiği ifade edildi.