Petrol fiyatı aşı gelişmeleriyle yükseldi

Petrol, ikinci bir aşı gelişmesi ve OPEC+’ın planlanan üretime yeniden başlama tarihini ertelemeye daha da yaklaşmasıyla birlikte, varil başına 42 dolar civarına yükseldi.

Vadeli kontratlar New York piyasasında perşembe günü yüzde 0.7 tırmandı. Moderna yapılan ön testlerde geliştirilen aşının yüzde 94.5 etkili olduğunu açıkladıktan sonra petrol fiyatları yüzde 3 yükseldi.

OPEC+ panelinden sonra grubun petrol üretimine yeniden başlamayı 3-6 ay arasında ertelemeyi düşündüğünü açıklaması da piyasadaki iyimser havayı güçlendirdi.

ABD ve Avrupa’da koronavirüs vakaları ve karantina önlemleri artarken, Asya’daki petrol talebi toparlanma işaretleri gösteriyor. Çin’in ekonomik toparlanması geçen ay hız kazanırken ülkedeki çalışan ham petrol rafinerileri geçen ay rekora ulaştı.

Asya’daki rafineriler spot piyasadan petrol alabilmek için birbirlerinin teklifinin üzerine çıkarken fiziki ham petrol kargolarının alımı da hız kazandı.

ING Group Emtia Strateji Müdürü Warren Patterson, “Moderna’nın aşı haberlerinden sonra piyasada bir miktar güçlenme görüyoruz.” dedi.

Aralık vadeli Batı Teksas Petrolü (WTI), Nymex piyasasında, pazartesi günü yüzde 3 yükseldikten sonra Singapur saatiyle 12:55’te yüzde 0.7 daha yükselerek varil başına 41.61 dolar seviyesine ulaştı.

Ovak vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, bir önceki seansta yüzde 2.4 yükseliş yaşadıktan sonra yüzde 0.8 daha artarak varil başına 44.17 dolar seviyesine geldi.

Kaynak: Bloomberg