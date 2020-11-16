Petrol kısmi karantina kararından destek buldu

Petrol fiyatları, ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden’ın ulusal bir karantinayı seçenek dışı bırakmasıyla birlikte varil başına 41 dolara doğru yükseldi.

Joe Biden’ın üst düzey danışmanları koronavirüsle mücadele için daha bölgesel ve yerel bir yaklaşımın tercih edildiğini söyledi.

Salı günü OPEC+’ın Ortak Bakanlar İzleme Komitesi toplantısında ise odak noktası salgının talep üzerindeki etkisi olacak. Üretim kesintileri politikaları bu hafta tartışılmayacak fakat piyasa aktörleri toplantıda planlanan üretim kesintisi gevşemelerinin gelecek yıla erteleneceğine dair ipuçları arayacak.

Petrol, koronavirüse karşı geliştirilen aşının büyük oranda işe yaradığının duyurulmasının ardından Ekim ayı başından bu yana en büyük haftalık yükselişini kaydetti.

ABD’de ve Avrupa’da artan vaka sayıları talep görünümüne dair endişeleri artırırken aşının ne zaman tüm dünyaya tedarik edilebileceğiyse belirsizliğini koruyor.

Oversea-Chinese Banking Corp. Ekonomisti Howie Lee, “OPEC+ hakkındaki konuşmalar önümüzdeki iki hafta boyunca giderek artacak ve Kasım ayının geri kalanında petrol fiyatları için ana belirleyici olacak.” dedi.

Aralık vadeli Batı Teksas Petrolü (WTI), Nymex piyasasında, Cuma günü yüzde 2.4 değer kaybettikten sonra Singapur saatiyle 12:55’te yüzde 1.4 değer kazanarak varil başına 40.69 dolar seviyesine geldi.

Ocak vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, bir önceki seansta yüzde 1.7 değer kaybettikten sonra yüzde 1.1 yükselerek varil başına 43.23 dolar seviyesine geldi.

Kaynak: Bloomberg