Petrol beklenmedik stok artışıyla yatay seyretti

Petrol fiyatları, yatırımcıların Asya’daki talep toparlanmasından ziyade özel sektör stok verisindeki beklentileri aşan yükselişe odaklanmasıyla varil başına 41 dolar civarında yatay seyretti.

Özel sektör destekli Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, ham petrol stokları geçen hafta 4.17 milyon varil arttı. Eğer özel sektör verileri resmi verilerle doğrulanırsa, geçen haftaki stoklar Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentilerinin iki katı artmış olacak.

Avrupa’da ve ABD’deki arta karantina önlemleriyle birlikte yükselen petrol stokları, Asya’daki talep artışını dengeleyerek küresel petrol toparlanmasını geciktiriyor.

Petrol, yeni bir aşı haberiyle birlikte pazartesi günü ralli yaparak varil başına 42 doların üzerine çıktıktan sonra piyasaların dengesi talep toparlanmasına odaklanmasıyla bir miktar düşüş yaşadı.

ABD ve Avrupa’da artan koronavirüs vakaları petrol talebini düşürürken Çin’de ise toparlanma hızlanarak devam ediyor ve rafineriler her geçen gün daha fazla petrol alıyor.

“Aşı haberleriyle yaşanan yükselişler sürdürülebilir değil keza petrol dengesi gelecekteki beklentiler ve şu anki gerçekler arasında oluşuyor.” diyen Vanda Insights kurucusu Vandana Hari, Asya’daki petrol talebi artışının önümüzdeki 3-4 ay boyunca devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Aralık vadeli Batı Teksas Petrolü (WTI), Nymex piyasasında, Salı günü yüzde 0.2 yükseldikten sonra Singapur saatiyle 01:05’te 2 cent düşerek varil başına 41.41 dolar seviyesine geldi.

Ocak vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında,bir önceki seansta yüzde 0.2 değer kaybettikten sonra 5 cent yükselerek varil başına 43.80 dolar seviyesinden işlem gördü.

Kaynak: Bloomberg