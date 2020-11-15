Bayramov ve Lavrov, Dağlık Karabağ’ı görüştü

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Lavrov ve Bayramov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede taraflar Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin 9 Kasım’da imzaladığı Dağlık Karabağ’da ateşkesin sağlanması ve askeri eylemlerin durdurulmasına yönelik anlaşmanın uygulanması konusunu detaylı biçimde ele aldı.

İkili, görüşmede Rus barış güçlerinin bölgeye konuşlandırılması ve sahadaki çalışmalarının düzenlenmesi bağlamında, anlaşmanın taraflarının atacağı adımların koordinasyonu üzerinde durdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmada Rusya’nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel aracının yer alması öngörülüyor.