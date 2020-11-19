Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran: Karabağ krizinin diplomatik yollarla çözümü konusunda iyimseriz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Press TV kanalına verdiği röportajda gündemi değerlendirdi.

Hatipzade, Rusya'nın gözetiminde Azerbaycan ve Ermenistan arasında sağlanan ateşkes anlaşmasınına dair şu açıklamalarda bulundu:

“İran İslam Cumhuriyeti, komşularımız Azerbaycan ve Ermenistan arasında 30 yıldır süren gerginliğe kalıcı bir çözüm için her türlü çabayı her zaman olumlu karşılamıştır. Elbette ki uluslararası sınırlarda hiçbir değişiklik olmayacak. Ne İran sınırlarında ne de bölge sınırlarında herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Bakü, Erivan ve bölgedeki diğer ülkelerle yakın ilişkilere sahibiz. Son otuz yılda bu krizin çözülmesine büyük ölçüde yardımcı olduk. Tabii ki kolay bir şekilde çözülemeyecek bazı tartışmalı konular var, ancak buna yönelik herhangi bir çaba İran tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır.”

Söz konusu ateşkesin sağlanması için çok sayıda faktörün çalıştığını anlatan Hatipzade, "İran olarak komşularımıza uluslararası sınırlara, tarafların bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve diğer uluslararası normlara saygı duyması gerektiğini açıkça ifade ettik. İran'ın sunduğu Karabağ planı bu anlaşmanın önemli kısımlarıyla uyumludur. Karabağ krizinin diplomasi yoluyla çözümü konusunda çok iyimseriz." ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani: Tehdit ortamı değişebilir

Dün sabah saatlerinde düzenlenen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamada bulundu.

Önümüzdeki günlerde ülke durumunun daha iyi olacağını düşündüklerini belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, "Durumun düzeldiğini söylediğimizde bazıları muhtemelen Amerika ile müzakere etmek istediğimizi düşünüyorlar. ABD ile müzakere gündemde değil, konu başka. Bize göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) yeni hükümet önceki durumu tersine çevirip kurallara dönmek istiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, son ABD hükümetinin yağmacı bir hükümet olduğunu dile getirerek, “Onlar önceki duruma geri dönmek istiyorlar ve bu da durumu değiştirebilir. Yani yavaş yavaş tehdit ortamından fırsat ortamına doğru ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

Şemhani’den İran milletini hedef alanlara sert uyarı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, terör örgütü Ceyşul Adl liderlerinin Pakistan’da öldürülmesinin ardından kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda teröristleri sert bir şekilde uyardı.

Şemhani, attğı tweette şunları kaydetti: "İran milletine yönelik cinayet ve kötülük yapanlar için güvenli ve sağlam bir sığınak yoktur. İran İslam Cumhuriyeti güvenliği savunucularının güçlü eli er ya da geç herhangi bir saldırganın ve suçlunun boğazını sıkacaktır. Uzak ve yakın tarih, bu iddianın gerçek bir kanıtır.”

Pakistan medyasında önceki gün yer alan haberlerde ülkenin Beluçistan eyaletindeki Turbat bölgesinde Ceyşul Adl lideri Ömer Şahizehi (Molla Ömer) ve iki oğlunun öldürüldüğü duyurulmuştu.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Aranan Teröristler Listesi'nde bulunan Ceyşul Adl lideri, birçok terör saldırısının yanı sıra 2018'de İsfahan kentinde Devrim Muhafızları askerlerini taşıyan otobüse yönelik hain saldırının planlayıcısıydı.

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 480 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 13 bin 421 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 42 bin 941'e, vaka sayısının da 801bin 894'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 712'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 576 bin 983'e ulaştığı bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkede toplam 5 milyon 426 bin 631 kişiye test yapıldığını kaydetti.