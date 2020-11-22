İran: Hiç bir tarafa silah geçişine izin vermedik

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Pompeo'nun Ortadoğu ziyaretine tepki

Hatipzade, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun işgal altındaki topraklar ile Ortadoğu'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin olarak, “Pompeo’nun görev süresi sonunda yaptığı ziyaretleri ileride bulanık suda balık avlamak içindir. Ne yazık ki bölgedeki bazı yöneticiler tüm yumurtalarını Amerikan halkının bile kovulmasını hükmettiği kişilerin sepetine koymuştur. Pompeo’nun işgal altındaki topraklara ziyareti acı bir gerçektir ve eğer bazı İslam ülkelerinin ihaneti olmasaydı, bugün Siyonist Rejim'in bu tür cinayetlerde bulunmasına tanık olmayacaktık” dedi.

ABD'nin azami baskı politikası

Hatipzade, ABD’nin İran’a karşı azami baskısı politikasının başarısızlığı hakkında, “Herkes azami baskı politikasının ABD için azami bir yenilgiye yol açtığını ve Beyaz Saray'daki herkesin İran halkının haklarına saygı duymaktan başka seçeneği olmadığını iyi anladı” ifadesini kullandı.

Hatipzade, Berlin'in İran'a seyahat uyarısını eleştirdi

Hatipzade, İran'a seyahat konusunda uyarıda bulunan ve geçmişte İran-Alman çifte vatandaşlığa sahip kişilerin defalarca İran'da tutuklandığını duyuran Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasıyla ilgili şu ifadelerdebulundu:

"Tüm İran vatandaşları aynı hak ve sorumluğua sahiptir. İranlıların rehin alınmasında rol oynayan ve sahte iddialarla İranlı şahsiyetleri Almanya’nın havaalanlarında bizzat tutuklayan Alman hükümeti İran hakkında bu tür iddialarda bulunamaz."

İran-Venezuela ilişkileri

İran’ın Venezuela ile savunma işbirliğine değinen Hatipzade, “İran’ın politikası silah ihracatı değil. Elbette böyle bir hakka sahibiz ve İran'a uygulanan silah ambargosunun sona ermesiyle birlikte sorumlu bir şekilde bu hakkımızı kullanacağız. Ülkelerin ihtiyaçları uluslararası hukuka ve İran hukukuna uygun ise bu işbirliği yapılabilir. İran ülkelere karşı sorumlu davranıyor” ifadelerinde bulundu.

Yemen krizi

Yemen Ensarullah Hareketi’nin ABD Dışişleri Bakanlığı’nın terör örgütleri listesine dahil edilmesinin Suudi Arabistan tarafından desteklendiğine atıfta bulunan Hatipzade, “Bu şarşırtıcı bir konu değil. Suudi Arabistan yıllardır Yemen masum halkını öldürmekte ve bu ülkeyi açlık ve kıtlık durumuna sokmaktadır” dedi.

Hatipzade, “Suudi Arabistan Yemen’i kuşatarak, bu ülkenin krizini çözmek için herhangi bir girişimi hoş karşılamıyor, aynı zamanda en kötü baskıyı da uyguluyor” şeklinde konuştu.

İran'ın Yemen krizinin çözümüne ilişkin tutumunu açıklayan Hatipzade, “Yemen krizinin son bulmasının tek yolu, bu ülkenin halkının iradesini ve Yemenli gruplar arası diyaloğu tanımak ve uluslararası süreçlerin bu krizi doğru yöne yönlendirmesine izin vermektir. İran gururla Yemen halkının yanındadır” değerlendirmesini yaptı.

Dağlık Karabağ krizi

İranlı Sözcü, Azerbaycan Cumhubaşkanı İlam Aliyev’in İran’ın Rus silahlarının Ermenistan'a gönderilmesini engellediğine ilişkin son açıklamasıyla ilgili, “İran’ın politikası tutarlıdır ve bu nedenle son çatışmalara ve diğer herhangi bir çatışmaya kayıtsız değiliz. Krizlerin barışçıl yollarla çözmeye çalışıyoruz” dedi.

Hatipzade, “Hiç bir tarafa silah geçişine izin vermedik. Bu sadece bir tarafla ilgili değil, tüm taraflarla ilgilidir. Bölgemiz artık kriz ve savaşa tahammül edemez ve sağlanan ateşkese göre, tüm tarafların İran'ın planında bahsettiği uluslararası hukuk çerçevesinde bu otuz yıllık krizi çözmek için kapsamlı müzakerelere girmesi gerekiyor” ifadelerinde bulundu.