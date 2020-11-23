Zarif, Uluslararası Afganistan Konferansı'na katılacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözüsü Said Hatipzade, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in 23-24 Kasım'da İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek Uluslararası Afganistan Konferansı'na katılacağını duyurdu.

Hatipzade, “Her 4 yılda bir düzenlenen uluslararası konferansın gündeminde diğer ülkelerin Afganistan'ın kalkınması ve barış ile istikrarın sağlamasına desteği yer almıştır” dedi.

Bu konferansa 66 ülke ve 32 uluslararası kuruluş katılacak.

Bu seneki Uluslararası Afganistan Konferansı, koronavirüs salgının yayılması nedeniyle sanal ortamda düzenlenecek.