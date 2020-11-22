Zarif ve BM Suriye Özel Temsilcisi Suriye krizini görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen arasında gerçekleşen görüşmede Suriye kriziyle ilgili gelişmeler ele alındı.

Zarif görüşmede, Suriye meselesinin siyasi çözüm sürecinde bazı ülkelerin sabotajına atıfta bulunarak, “Son yıllarda Suriye'deki krizi sona erdirmek için iyi fırsatlar oldu, ancak her seferinde bazı ülkelerin sürece bir şekilde gölge düşürme çabasıyla karşılaştık." dedi.

Zarif ilaveten, Suriye halkı ve hükümetine uygulanan gayrimeşru ve acımasız yaptırımların koronavirüs salgını döneminde kaldırılması gerektiğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de Suriye Anayasa İnceleme Komitesinin son durumu ve bir sonraki toplantısını yapma çabaları hakkında Dışişleri Bakanı Zarif’e bilgi verdi.

Pedersen İran’ın Suriye'deki on yıllık krizin çözümünde BM ile işbirliğine değinerek, İran’ın bu süreçteki rolünün önemine dikkat çekti.