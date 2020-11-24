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24 Kas 2020 16:34

Zarif ile Lavrov telefonda Dağlık Karabağ'ı görüştü

Zarif ile Lavrov telefonda Dağlık Karabağ'ı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde nükleer anlaşma başta olmak üzere Dağlık Karabağ meselesi ve Suriye gibi önemli bölgesel konular ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Ceva Zarif ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede Rusya'nın Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkes sağlama çabaları sonucu bu bölgedeki son durum ele alınırken savaştan etkilenen Karabağ sakinlerine insani yardım sağlanması gerektiği vurgulandı.

İki taraf ayrıca Suriye, Fars Körfezi, Yemen ve Afganistan’daki son durumu görüştü.

Nükleer anlaşmanın da ele alındığı görüşmede imzacı tarafların anlaşmadaki tüm taahhütlerini yerine getirmesine vurgu yapıldı.

News Code 1890677

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