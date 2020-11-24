Zarif ile Lavrov telefonda Dağlık Karabağ'ı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde nükleer anlaşma başta olmak üzere Dağlık Karabağ meselesi ve Suriye gibi önemli bölgesel konular ele alındı.