Merkel: Türkiye'ye olası yaptırım gündemimizde olacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel 10 Aralık'taki Avrupa Birliği Liderler Zirvesinde Türkiye'ye olası yaptırım meselesinin de gündemde olacağını söyledi.

Merkel AB ülkelerinin liderleriyle video konferans yöntemiyle yapılan toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında, aralık ayındaki zirve gündemine ilişkin, "10 Aralık'ta yapılacak AB Liderler Zirvesinde Türkiye konusunu da görüşeceğiz bu konuda mutabık kaldık. O zamana kadar elbette gelişmelere bakmalı ve sonra bir karar vermeliyiz ancak bugünden bir şey söyleyemem. Söyleyebileceğim sadece meselelerin şu anda işlerin bizim istediğimiz gibi gitmediği." ifadelerini kullandı.

Olası yaptırımları tartışmadan önce gelecek birkaç haftaki gelişmeleri izlemek istediklerini belirten Merkel, "Türkiye konusunu 10 Aralık'taki zirvemizde masaya yatırmak için daha önce mutabık kalmıştık." şeklinde konuştu.

Almanya, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğin ardından Türkiye ile Yunanistan arasında ara buluculuk girişiminde bulunmuştu.

Kaynak: Euronews