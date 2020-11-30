Türkiye Ehlibeyt Âlimleri Derneği'nden Fahrizade suikastı mesajı

Türkiye Ehlibeyt Âlimleri Derneği (Ehla-Der), yayınladığı bir mesajda Cuma günü Tahran'ın yakınlarında İran'lı bilim insanı mohsen Fahrizade'nin şehit düşmesinde neden olan suikastı kınadı.

Ehlibeyt Âlimleri Derneği tarafından yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"İran İslam Cumhuriyeti’nin önde gelen bilim adamlarından Mohsen Fahrizade Tahran'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir.

Bu menfur cinayet bir taraftan bizleri derinden üzerken diğer taraftan Emperyalist-Siyonist cepheye olan öfkemizi daha da çoğaltmıştır.

Yeryüzündeki tüm zulümlerin ve kötülüklerin kaynağı olan Amerika-İsrail, savaş ve teknoloji meydanlarında yenemediklerini; haince, namertçe ve kalleşçe suikastlarla şehit etmektedir.

Fakat bilinmelidir ki şehit, kanı ile karanlıkları aydınlatır, ölmüş vicdanları yeniden uyandırır, zalim ve müstekbirlerin sonunu getirir. Amerika ve yandaşları işlemiş oldukları bu cinayetler ve şehitlerin kanı ile kendi sonlarını getirmiş oldular.

Bu minvalde başta ülkemiz Türkiye olmak üzere diğer ülkelerdeki bilim insanlarına 60’lı yıllardan beri İsrail’in yaptığı tüm terör eylemlerini kınıyoruz.

Bilim insanlarına yapılan bu terör eylemleri, Müslüman ülkelerin gelişmesini engellemek ve teknolojik tekecelciliklerini sürdürmek amacıyla yapılmaktadır. Müslümanlar bu tür eylemlere karşı bilim insanlarına sahip çıkmakla birlikte her türlü bilimsel gelişmeye de son derece önem vermelidir.

Bu şehadeti başta Mevlamız İmam-ı Zaman olmak üzere naibi Rehberimiz İmam Hamanei’ye, tüm özgürlükçü insanlara ve özellikle de şehidimizin kederli ailesine tebrik ve tesliyet arz ederiz.

Bu kalleş cinayeti şiddetle kınarken, tüm Müslümanların hiçbir insani değere sahip olmayan, tek amacı yeryüzünde fitne çıkarmak olan Amerika ve Siyonistlere tepki göstermeleri gerektiğini de ilan ederiz."