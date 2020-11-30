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30 Kas 2020 14:53

Çin'den 'Fahrizade suikastı' açıklaması: Şok olduk

Çin'den 'Fahrizade suikastı' açıklaması: Şok olduk

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, İranlı nükleer bilimci Mohsin Fahrizade’ye düzenlenen suikastı kınadı.

China Daily gazetesine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, bugün düzenlediği basın toplantısında İranlı nükleer bilimci Mohsin Fahrizade’ye düzenlenen suikast hakkında, "İranlı bilim insanının suikast haberini duyunca şok olduk." dedi.

Hua, "Bu tür şiddet ve suç eylemleri bölgenin istikrar ve güvenliğini zedeliyor. Dolayısıyla Çin olarak bu eylemi kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Çinli yetkili, mevcut bölgesel gerilimi sakinleştirmek, barış ve istikrarı sürdürmek için tüm tarafların birlikte çaba harcaması gerektiğini söyledi.

Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü, Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.

News Code 1890809

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