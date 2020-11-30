İran'da COVID-19 kaynaklı günlük vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 371 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 321 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 48 bin 246'ya, vaka sayısının da 962 bin 70'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 852'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 668 bin 151'e ulaştığı bilgisini verdi.