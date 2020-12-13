Türkiye-Yunanistan arasında casus krizi

Fransız Haber Ajansı (AFP) tutuklananlardan birisinin, Rodos ile diğer adalar arasında sefer yapan bir gemide çalıştığını duyurdu. Bu kişinin, Yunan donanmasının bölgedeki faaliyetleriyle ilgili Ankara’ya bilgi ilettiği aktardığı kaydedildi.

Yunan polisi tarafından tutuklanan ikinci kişinin ise Türkiye’nin Rodos konsolosluğunda çalıştığı aktarıldı.

Ankara ve Atina arasındaki ilişkilerde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri yüzünden son dönemde gerginlik yaşanıyor.

Kaynak: Euronews