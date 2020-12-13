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13 Ara 2020 11:12

Türkiye-Yunanistan arasında casus krizi

Türkiye-Yunanistan arasında casus krizi

Türkiye ile Yunanistan arasında casus krizi başladı. Yunanistan’ın Rodos Adası’nda iki kişi Türkiye adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Fransız Haber Ajansı (AFP) tutuklananlardan birisinin, Rodos ile diğer adalar arasında sefer yapan bir gemide çalıştığını duyurdu. Bu kişinin, Yunan donanmasının bölgedeki faaliyetleriyle ilgili Ankara’ya bilgi ilettiği aktardığı kaydedildi.

Yunan polisi tarafından tutuklanan ikinci kişinin ise Türkiye’nin Rodos konsolosluğunda çalıştığı aktarıldı.

Ankara ve Atina arasındaki ilişkilerde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri yüzünden son dönemde gerginlik yaşanıyor.

Kaynak: Euronews

News Code 1891092

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