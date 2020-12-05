Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran'dan DSÖ'ye Şehit Fahrizade mektubu

İran'ın Cenevre Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi İsmail Bekayi Hamane, Şehit Mohsen Fahrizade suikastı hakkında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus’e mektup gönderdi.

Şehit Mohsen Fahrizade’nin korona salgınıyla mücadele ve sağlık alanındaki değerli hizmetlerine değinilen mektupta uluslararası toplumdan bu değerli bilim insanına yapılan terör eylemine kesin bir tepki vermesi istendi.

İran'ın Cenevre Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi İsmail Bekayi Hamane, Şehit Mohsen Fahrizade suikastı hakkında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus’e mektup gönderdi.

Şehit Mohsen Fahrizade’nin korona salgınıyla mücadele ve sağlık alanındaki değerli hizmetlerine değinilen mektupta uluslararası toplumdan bu değerli bilim insanına yapılan terör eylemine kesin bir tepki vermesi istendi.

ABD yaptırımları İran halkının sağlığını hedef alıyor

ran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda düzenlenen Kovid-19 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ABD’nin uyguladığı tek taraflı yaptırımları eleştirdi.

Video konferans yöntemiyle zirveye katılan Bakan Nemeki, yaptırımların İran halkının ihtiyaç duyduğu tıbbi ilaçlar ve sağlık malzemeleri hedef aldığını söyledi.

Nemeki, “ABD yönetiminin aldığı tek taraflı kısıtlamalar ülke yürütülen salgınla mücadeleyi olumsuz etkilemiştir. Yasadışı eylemler, İran halkının temel tıbbi malzemelere kolayca erişmesini zorlaştırmakta ve bunun için İran vatandaşlarının sağlığını tehlikeye atmaktadır." ifadelerinde bulundu.

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 347 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 13 bin 341 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 49 bin 695'e, vaka sayısının da1milyon 16 bin 835'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 824'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 708 bin 106'ya ulaştığı bilgisini verdi.