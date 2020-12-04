ABD yaptırımları İran halkının sağlığını hedef alıyor

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda düzenlenen Kovid-19 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ABD’nin uyguladığı tek taraflı yaptırımları eleştirdi.

Video konferans yöntemiyle zirveye katılan Bakan Nemeki, yaptırımların İran halkının ihtiyaç duyduğu tıbbi ilaçlar ve sağlık malzemeleri hedef aldığını söyledi.

Nemeki, “ABD yönetiminin aldığı tek taraflı kısıtlamalar ülke yürütülen salgınla mücadeleyi olumsuz etkilemiştir. Yasadışı eylemler, İran halkının temel tıbbi malzemelere kolayca erişmesini zorlaştırmakta ve bunun için İran vatandaşlarının sağlığını tehlikeye atmaktadır." ifadelerinde bulundu.

Said Nemeki ayrıca, siyasi engellere bakmaksızın üye devletlere mali destek sağlanması için uluslararası finans kuruluşlarına çağrıda bulundu.

Yeni tip koronavirüs ülkede ilk kez 19 Şubat 2020'de Kum kentinde 2 kişide görülmüştü.