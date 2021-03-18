İran'a karşı düşmanlıklara misilleme yapacağız

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur Mehr News’e verdiği demeçte, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin “Dinleri ne olursa olsun, bize düşman olmayanlarla düşmanlığımız yok” ifadesine değinerek, “Devrim Liderimizin ifade ettiği gibi İran’a düşman olmayan hiçbir ülke ile düşmanlığımız yok; aksine onlarla dostluk yoluyla ilişki kuruyoruz” dedi.

ABD’nin İran karşıtı yaptırımları kaldırmaması ve Avrupa’nın buna eşlik etmesini bu ülkelerin İran’a karşı açık düşmanlığı olarak nitelendiren Zünnur, “ABD ve Avrupa troikası İran'a karşı yaptırımların kurucularıdır ve İran’a düşmanlık yapıyorlar. Bu ülkeler ellerinden gelirse İran'a savaş açan Saddam gibi kişilere yardım edecekler. Güçleri yeterse gemilerimizi ve uçaklarımızı hedef alacaklar. Güçleri yeterse güvenlik savaşları açarak teröristlere ve devrim karşıtı akımları bize karşı güçlendirecek. Bu ülkeler İran’ın düşmanı olarak son yıllarda yaptıkları gibi bize ekonomik, bilimsel, teknik, endüstriyel, kültürel ve sosyal yaptırımlar uygulayacaklar” ifadelerinde bulundu.

Zünnur, "İran’a karşı ana düşmanlık eksenini sulta düzeni oluşturuyor; ABD bu sulta düzeninin omurgasıdır ve Avrupa troikası onun taraflarıdır; Kanada ve Suudi Arabistan gibi ülkeler bu omurganın kaslarıdır ve onlara yardım ediyorlar. Diğer ülkelere böyle bakmıyoruz, bu yüzden dünya ülkelerine detaylı bakmamız gerekiyor ve tüm ülkeleri tek gözle değerlendiremeyiz” şeklinde konuştu.