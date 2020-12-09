Kritik Nükleer Anlaşma Toplantısı gelecek hafta yapılacak

TASS Haber Ajansı'na göre; Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, yeni tur Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı'nın imzacı ülkelerin katılımıyla 16 Aralık'ta Viyana'da düzenleneceğini duyurdu.

Toplantı hakkında açıklamada bulunan Rus yetkili, "Şunu unutmayalım ki, nükleer anlaşmadaki Avrupalı tarafların aksine, ABD başkanlık seçimlerinin resmi sonuçları hala belirsizken, yeni ABD hükümetinin İran'a yönelik politikasında yapabileceği değişiklikleri ele almak için herhangi bir neden göremiyoruz." dedi.

İran ile yapılan nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetime gelmesiyle Washington, anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.