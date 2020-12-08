  1. Siyaset
8 Ara 2020 21:49

İranlı yetkili:

Şehit Fahrizade suikastının bazı failleri yakalandı

Şehit Fahrizade suikastının bazı failleri yakalandı

İran nükleer fizikçi ve Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu Başkanı Mohsen Fahrizade'ye yönelik düzenlenen terör saldırısının bazı faillerinin yakalandığı açıklandı.

İran Meclis Başkanı'nın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, nükleer bilimci Mohsen Fahrizade suikastının bazı faillerinin yakalandığını açıkladı.

El Alem kanalına konuşan Abdullahiyan, Şehit Fahrizade suikastıyla ilgili açıklamada bulundu.

Suikastı gerçekleştirenlerden bazılarının güvenlik güçlerince tespit edildiğini ve yakalandığını belirten Abdullahiyan, konuyla ilgili detayların yetkili organlar tarafından duyurulacağını ifade etti.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Mohsen Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletine bağlı Demavend ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda şehit düşmüştü.

News Code 1891002

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